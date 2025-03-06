Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Taş Kokain Ele Geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonda bir araçta 150,45 gram taş kokain ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele alanında başarılı bir operasyona imza attı.
Yapılan uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan şüpheli şahsın kontrollerinde 150,45 gram taş kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA