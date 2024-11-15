Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kütahya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kütahya'da eş zamanlı 14 ayrı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticari" suçları iddiasıyla 3'ü bayan toplam 13 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA