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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 112 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 112 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kütahya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 112 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu ile bağlantılı 1 kişi tutuklandı.

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Kütahya Merkez ilçe sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda,112 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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