Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan ve yapılan aramada, 105 gram metamfetamin bulunan araçtaki 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen İ. Ö. (39), D. İ (23) ve A. G (17) isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç çevreyolu üzerinde durduruldu. Şahıslarda ve araç üzerinde yapılan aramalarda, 105 gram metamfetamin ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. - KÜTAHYA