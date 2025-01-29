Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyünde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 40 gram metamfetamin, 6 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi, adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheli Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA