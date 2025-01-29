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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Altıntaş ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 40 gram metamfetamin, 6 bin TL ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyünde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 40 gram metamfetamin, 6 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi, adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheli Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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