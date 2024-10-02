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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Kütahya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde B.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşılması sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai, 5 parça halinde toplamda 4,12 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi. 5 kullanıcı şahsa işlem yapıldı. Yakalanan şüpheli B.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada, yaklaşık bin 152 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Narkotik 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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