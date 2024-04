Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya'da yapılan operasyonlarda evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce B.Y. (20) ve A.K. (23) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle başlatılan iki farklı çalışmada, şüphelilerce 6 farklı kişiye satılan toplam 47 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. M.P. (17) isimli SSÇ şahsın B.Y.'nin uyuşturucu satmasına aracılık ettiğinin tespit edilmesiyle her 3 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, B.Y. isimli şahsın ikametinde,186 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. A.K. isimli şahıstan ise, 7 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) M.P. ve B.Y. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA