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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Kişi Tutuklandı
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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 853 adet sentetik ecza hap ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyon sonucunda, 85 kutu içerisinde toplamda 4 bin 853 adet sentetik ecza hap, 4 parça halinde, toplamda 3,57 gram metamfetamin, 2 adet tek içimlik kağıda emdirilmiş bonzai, tek parça halinde yaklaşık 2 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ve 1 kilo 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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