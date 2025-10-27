Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tavşanlı ve merkez ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla bağlantısı olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA