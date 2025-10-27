Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tavşanlı ve merkez ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla bağlantısı olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa