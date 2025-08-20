Kütahya'da Uyuşturucu Maddelerle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Maddelerle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahsı yakaladı. Üzerinde 490 gram skunk ve 8 gram kokain bulunan şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu üzerinde ve eşyaları arasında uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kütahya'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir şüpheli durduruldu. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 490 gram skunk ve 8 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler

Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.