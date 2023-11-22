Kütahya'da Uyuşturucu Madde Satıcısı Tutuklandı

Kütahya'da yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı. Operasyonda 14 adet sentetik ecza ve 0,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da 3 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde 3 farklı şahsa madde sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslara uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. Bu yakalamalarda, 14 adet sentetik ecza ve 0,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA