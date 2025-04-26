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Kütahya'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da gerçekleştirilen polis uygulamasında 1.080 gram kokain ele geçirilen T.T. isimli şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya'da polis ekiplerince uygulama noktasında üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan T.T., isimli şahsın yapılan kontrollerinde, bin 80 gram kokain ele geçirildi. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği 'Thor'da görev aldı.

Gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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