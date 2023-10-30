Kütahya'da Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen şüphelinin beraberindeki çantasından uyuşturucu çıktı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen A. S.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü gece saat 03.00 sıralarında şehir girişinde durduruldu. Şahsın beraberindeki çantasından bin 988,87 gram 2 parça halinde paketlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA