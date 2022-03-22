Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı - Haberler

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Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma şüphelisi 10 şahıs 5.54 gram metamfetamin maddesi, 10.19 gram bonzai maddesi ve 1 adet payp ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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