Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Bilinçlendirme Çalışmaları

Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Bilinçlendirme Çalışmaları
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını önlemek amacıyla anne ve anne adaylarına bilinçlendirme faaliyetleri düzenledi. Eğitimde, maddelerin sağlığa zararları ve bağımlılığın erken belirtileri hakkında bilgi verildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekibi, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğitimde katılımcılara; uyuşturucu ve uyarıcı madde çeşitleri ile bu maddelerin sağlığa zararları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca, çocuklarda bağımlılığın erken fark edilebilmesi için davranış değişiklikleri, arkadaş çevresindeki farklılıklar ve fiziksel, sosyal, psikolojik belirtiler konusunda uyarılarda bulunuldu.

Etkinlikte aynı zamanda vatandaşların aktif katılımıyla suçla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla geliştirilen "UYUMA" mobil uygulaması ile Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) da tanıtıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Bilinçli toplum, güçlü yarınlar için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." mesajını paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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