Kütahya'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 552 Adet Hap Ele Geçirildi
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda bir araçta yapılan aramada 552 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesi aracından 552 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Gediz ilçesi Erdoğmuş köyü mevkiinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 552 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.E. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA