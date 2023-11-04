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Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı. Durdurulan tırda yapılan aramada 1 kilo 35 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.