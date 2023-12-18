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Kütahya'da Uygulama ve Kontroller Sonucunda 13 Aranan Şahıs Yakalandı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9-16 Aralık 2023 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontrollerde 13 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca, metamfetamin, bonzai ve kesici alet gibi suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9-16 Aralık 2023 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontroller açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği tarafından 9-16 Aralık 2023 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontrollerde, 13 aranan şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Yapılan 16 narkotik madde yakalamasında, 12,78 gram metamfetamin, 4 adet cam şişe içerisinde sıvı metamfetamin, 92,33 gram bonzai, 81 adet sentetik ecza hap ve 18 adet kesici alet ele geçirildi. 18 şahsa idari yaptırım tutanağı düzenlendi. 65 ticari taksi ve 102 motosiklet kontrol edildi. 4 araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı. 21 şahsa kabahatler kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı. 17 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 51 işletme, 40 okul ve çevresi kontrol edildi, 47 adet park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan önleyici hizmet uygulamalarında 3 bin 425 şahıs ve 930 araç sorgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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