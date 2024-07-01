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Kütahya'da Üvey Baba Cinayeti

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Kütahya'da 19 yaşındaki genç, annesini silahla vurarak öldüren üvey babasını öldürdü. Olay yerinde av tüfeği, kurusıkıdan dönme tabanca, boş av tüfeği fişek kartuşları ve tabancaya ait boş kovanlar ele geçirildi.

Kütahya'da 19 yaşındaki genç, annesini silahla vurarak öldüren üvey babasını öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mert F. Ş. (19) isimli genç polis ekiplerine Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki ikamette üvey babası Ünal Koçer (53) isimli şahsın annesini vurduğunu, kendisinin de üvey babasını vurduğunu söyledi.

Bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri daire kapısı kilitli olduğundan kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girdiler. Dubleks dairenin üst katına çıkıldığında KETEM'de ebe olarak çalışan Sevgi Koçer (48) ve kuaför Ünal Koçer (53) isimli şahısların ateşli silahla öldürüldüğü belirlendi.

Olay yerinde av tüfeği, kurusıkıdan dönme tabanca, boş av tüfeği fişek kartuşları ve tabancaya ait boş kovanlar ele geçirildi.

Ölen çiftin 2019 yılında ikinci evliliklerini yaptığı, Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimlerinde 2021 yılında Sevgi Koçer'in eşi hakkında 3 adet uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi. Katil zanlısı Mert F. Ş. (19) polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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