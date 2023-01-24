Kütahya'da üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu 3. Sayfa Haberleri Kütahya'da üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu Kütahya'da üst geçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kütahya'da üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu KÜTAHYA - Kütahya'da üst geçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 34 TK 8071 plakalı beton mikseri, üst geçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Adnan Şafak'a çarptı. Şafak, olay yerinde hayatını kaybetti. Şafak'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya'da üst geçidi kullanmayan yaşlı adam canından oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.