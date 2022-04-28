Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı - Haberler

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Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine yönelik Kadın Destek Uygulaması (Kades) Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikte yapılan açıklamada," Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelimizce 17-23 Nisan tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesinde 52 sınıfta bin 735 öğrenciye ulaşılarak KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar, Kütahya, KADES, 3. Sayfa, Haberler

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