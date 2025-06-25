Kütahya'da Tüp Bayisinde Patlama: 7 Yaralı
Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır toplam 7 kişi yaralandı. Olay sonrası çıkan yangında binada ciddi hasar oluştu. Yaralıların tedavileri sürüyor.
Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 3'ü ağır 7 kişinin tedavileri sürüyor.
Olay, Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir tüp bayisinde saat 15.45 sıralarından meydana gelmişti. Şiddetli patlama kentte büyük paniğe neden olurken, patlama sonrası çıkan yangın binada ciddi hasara yol açtı. Patlamada yaralanan A.Y., S.Y. ve S.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer 4 yaralının da hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.
Olayla ilgili olarak güvenlik ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa