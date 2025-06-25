Kütahya'da Tüp Bayisinde Patlama: 7 Yaralı

Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da Menderes Bulvarı'nda bulunan bir tüp bayisinde meydana gelen patlama, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada 7 kişi yaralanırken, patlama sonrası çıkan yangın sonucu binada büyük hasar meydana geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA