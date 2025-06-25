Kütahya'da Tüp Bayisinde Patlama: 7 Yaralı

Kütahya'da Tüp Bayisinde Patlama: 7 Yaralı
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Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangınla birlikte binada büyük hasar oluştu.

Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da Menderes Bulvarı'nda bulunan bir tüp bayisinde meydana gelen patlama, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada 7 kişi yaralanırken, patlama sonrası çıkan yangın sonucu binada büyük hasar meydana geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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