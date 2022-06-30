Kütahya'da traktör sürücülerine güvenli sürüş eğitimi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kütahya'da traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.
Kütahya'da traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Ağaçköy Mahallesi kahvehanesinde toplam 55 traktör kullanıcısına güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa