Kütahya'da traktör sürücülerine güvenli sürüş eğitimi - Haberler

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Kütahya'da traktör sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da traktör sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Kütahya'da traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya'da traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Ağaçköy Mahallesi kahvehanesinde toplam 55 traktör kullanıcısına güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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