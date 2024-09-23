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Kütahya'da Traktör Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Traktör Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Simav ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 yaşındaki lise öğrencisi Ramazan Göktepe hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde lise öğrencisi Ramazan Göktepe'nin (18) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, Göktepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cenazesi Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Sağlık Tarım Simav Kaza

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