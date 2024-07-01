Kütahya'da trafik kazasında bir kişi daha hayatını kaybetti

Kütahya'da, 20 Haziran günü iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kazazedelerden biri daha hayatını kaybetti.

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Ulusoy Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 50 yaşındaki Belkız Yıldız, kazadan 11 gün sonra tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. - KÜTAHYA