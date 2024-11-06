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Kütahya'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

Kütahya'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı
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Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre A.G. idaresindeki 16 LNF 38 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi Ziraat Bankası kavşağına seyir halinde iken caddenin karşısına geçmeye çalışan yaya N.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya N.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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