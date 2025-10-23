Kütahya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Tunçbilek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden Moymul Mahallesi istikametine gitmekte olan B.A. idaresindeki 43 AGB 076 plakalı motosiklet, Tunçbilek Caddesi'nden Orman İşletme Müdürlüğü yönüne dönmekte olan İ.A . İdaresindeki 43 İ 60 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA