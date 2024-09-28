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Kütahya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Kütahya'nın Servi Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Servi Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 43 AES 679 plakalı motosiklet ile 16 AYC 980 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan C.S. ve S.K., yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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