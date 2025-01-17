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Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da kamyonetin tomruk yüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet İ. idaresindeki 03 BS 747 plakalı kamyonet, aynı istikamete gitmekte olan Cem A. yönetimindeki 27 AJY 873 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Ahmet Genç, hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü Mehmet İ., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen Ahmet Genç'in cansız bedeni ise sıkıştığı araçtan çıkarılarak Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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