Kütahya'da Trafik Kazası: Anne ve Bebeği Yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, motosikletin yayalara çarpması sonucu bir anne ile 2 yaşındaki bebeği yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Ö.F.A. yönetimindeki 43 AHE 836 plakalı motosiklet, Emet Caddesi'nden Çevreyolu Caddesi'ne seyir halinde ilerlerken Ada Caddesi kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kontrolden çıkan motosiklet, yaya olarak ilerleyen F.Y. ile bebek arabasındaki 2 yaşındaki M.U.Y.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve bebeği, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA