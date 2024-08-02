Kütahya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar istikametinden gelen 16 APJ 381 plakalı araç ile Emet-Tavşanlı istikametinden gelen 43 ACY 451 plakalı araç ile bekleme mevkiindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan 43 ACY 451 plakalı araçta bulunan H. Gündüz ve ailesinden 3 kişi ile 16 APJ381 plakalı araç sürücüsü ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA