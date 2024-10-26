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Kütahya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı ilçesi Karacakaş Köyü yol ayrımında meydana geldi. M.K., idaresindeki 43 AFT 706 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen R.K., idaresindeki 43 PC 904 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere çok sayıda sağlık ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile 43 PC 904 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan M.E.K., E.K. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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