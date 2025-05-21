Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kütahya'da özel halk otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da özel halk otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin Şen yönetimindeki 43 H 0273 plakalı özel halk otobüsü ile Hilmi Kızmaz yönetimindeki elektrikli bisiklet Paşam Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesinde çarpıştı. Kazada özel halk otobüsü şoförü Nurettin Şen, otobüste yolcu olarak bulunan Nazife Ravza Benli ile Mustafa Pamuk yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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