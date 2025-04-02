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Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı - Emet kara yolunun 17'nci kilometrede Emirler Köyü yakınında meydana geldi. Emet istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Muhammet İ. (21) idaresindeki 43 KJ 229 plakalı otomobil ile Tavşanlı'dan Emet istikametine seyir halinde olan Mustafa G. (49) idaresindeki 43 AEA 330 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile 43 KJ 229 plakalı araç yoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 AEA 330 otomobilde yolcu konumunda bulunan Z.G. (24) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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