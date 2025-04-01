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Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü İ.Y. yönetimindeki 43 LH 119 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücü M.T.'nin kullandığı 06 HR 320 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücü M.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan H.T. ile diğer araçta yolcu olan M.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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