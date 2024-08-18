Kütahya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Domaniç-Tavşanlı kara yolu Güney Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada, R.Ç. yönetimindeki araç, karşı yönden gelen Ö.K.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Kaza sonucu her iki sürücü ve Ö.K.'nın aracında yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki İ.K.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA