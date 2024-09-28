Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Servi Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 43 AES 679 plakalı motosiklet ile 16 AYC 980 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan C.S. ve S.K., yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.