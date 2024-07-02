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Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Pazaryeri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gediz-Uşak karayolunda seyir halinde olan Ö.A. (24) yönetimindeki 43 KM 022 plakalı çekiciye bağlı 43 KJ 417 plakalı dorseye, kırmızı ışıkta geçtiği düşünülen İ.A. idaresindeki 07 ZY 0265 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada İ.A, ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. (82) ve eşi M.K. (78) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale kaza mahallinde yapılarak hastaneye götürüldü. Gediz Devlet Hastanesinde müdahaleleri yapılan K.K. ve eşi M.K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü İ.A. ise durumunun ağır olması nedeniyle ilk tedavisinin ardından ambulansla Kütahya'ya sevk edildi.

Diğer yandan kamyon sürücüsü Ö.A. polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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