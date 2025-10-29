Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobil yan yatarken 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kütahya istikametinden Tavşanlı'ya seyir halinde olan M.S. idaresindeki 34 HGB 705 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sürüklenerek yan gelmesi sonucu sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü M.S. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA