Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö idaresindeki 43 AGZ 508 plakalı otomobil, Hisarcık-Emet karayolunun Kocaköprü girişinde, H.Ş'nin kullandığı 43 FF 210 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö sağlık ekiplerince ambulansla Hisarcık ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA