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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak yaklaşık 7 metre aşağı düştü ve yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Dursunbey ilçesinden Tavşanlı ilçe istikametine gelen Ş.E. idaresindeki 10 UN 432 plakalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybederek Sorkun mevkiinde yoldan çıkarak yaklaşık 7 metre aşağı uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ş.E. yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye erlerinin de yardımı ile 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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