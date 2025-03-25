Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan B.S. yönetimindeki 43 AJ 463 plakalı otomobil Tavşanlı'ya 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş su menfezine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü B.S. yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA