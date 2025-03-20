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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 54 yaşındaki sürücü Nevzat Y. yaralandı. Kazada yarış kaybeden çekici, yoldan çıkarak yan yattı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan Nevzat Y. (54) idaresindeki 16 BYF 85 plakalı çekici, Tavşanlı -Kütahya karayolu 12. kilometresine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlerle beraber yaklaşık 10 metre sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Nevzat Y. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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