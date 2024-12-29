Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı-Emet karayolu Derecik kavşağında, Tavşanlı'dan Derecik köyü istikametine giden Abidin D. idaresindeki 43 KZ 426 plakalı otomobil ile Balıkesir kavşağından Emet istikametine giden Kadir E. idaresindeki 43 LH 169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Abidin D.'nin eşi Emine D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Emine D., sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sonrası Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA