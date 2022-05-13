Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolu 16. kilometresindeki Ahmetoğlu Kavşağı'nda meydana geldi.

Sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole giren 41 AJR 927 plakalı tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi.112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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