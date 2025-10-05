Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.U. idaresindeki 06 CZJ 563 plakalı karavan minibüs ile R.K. yönetimindeki 43 RK 656 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü C.G. ile eşi 43 yaşındaki Birsen Uygun yaralandı. Yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Birsen Uygun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA