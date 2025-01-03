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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kütahya'da otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Kütahya'da otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 15. kilometresinde Yoncalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. (32) yönetimindeki 06 CUD 907 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Oğuzhan Gündüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Demirci ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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