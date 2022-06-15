Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin yoldan çakarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya'da otomobilin yoldan çakarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Y. idaresindeki 34 DHN 309 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak Yaşar Yanak yaralandı. Yarılalar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 50 yaşındaki Yaşar Yanık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title