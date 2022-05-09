Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 25. kilometresi Örenköy Mevkii'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 UP 0546 plakalı TIR'ın arıza yapması sebebiyle, sürücüsü aracı emniyet şeridine aracı park etti . Aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman Gülmezer yönetimindeki 43 AB 033 plakalı otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü S.G. ise yaralandı. Yaralı S.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rahime Gülmezer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title